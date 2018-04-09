Рынок нефти 9 апреля

Нефтяные цены демонстрируют сдержанное коррекционное восстановление после более чем 3-х процентного снижения по итогам минувшей недели. Опасения, вызываемые темой торговых войн, укрепление американской валюты на глобальных площадках и отраслевая статистка из США стали основными факторами послужившими сокращению оптимизма на площадках. Пятничные данные о возобновлении буровой активности в США лишь усилили распродажи на рынке. По данным Baker Hughes число нефтяных буровых установок по итогам отчетной недели выросло на 11 ед. (до 808). При этом число горизонтальных нефтяных вышек, используемых для разработок сланцевых месторождений, выросло на 17 шт. На текущей неделе основными для рынка останутся новостные потоки, связанные с развитием торговых отношений между США и КНР. Помимо этого внимание привлекут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА (12 и 13 апреля, соответственно). Краткосрочные ориентиры по Brent $66.5-68.5/bbl.