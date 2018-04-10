Рынок нефти 10 апреля

Цены на нефть растут на сигналах «перемирия» в торговом противостоянии между США и КНР. Новостной фон, связанный с темой торговых войн, вновь дает рынкам надежду на возможность разрешения данного спора с наименьшими потерями. Напомним, что накануне министр финансов США отметил, что Штаты намерены продолжать обсуждение спорных вопросов с КНР и не настроены на переход к активному противостоянию. Сегодня данный настрой поддержал председатель КНР, который во время выступления на Боаосском форуме, подтвердил приверженность Китая дальнейшей либерализации экономики и пообещал улучшить доступ иностранных компаний к финансовому и производственному сектору страны. Еще одной темой, которая вносит вклад в динамику торгов выступает геополитика. Президент США сообщил о возможности проведения военной операции в Сирии. Краткосрочные ориентиры по Brent $69-70/bbl, в фокусе статистика по запасам от API (23.30 мск).