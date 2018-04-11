Рынок нефти 11 апреля

Цены на нефть незначительно снижаются в ходе утренних торгов среды после публикации данных API, отразивших рост запасов нефти и нефтепродуктов в США. Согласно данным API по итогам отчетной недели запасы нефти выросли на 1.8 mn bbl, запасы бензина также продемонстрировали рост (+2 mn bbl), в то время как дистилляты сократились на 3.9 mn bbl. В то же время рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и снижение риска торговой войны между США и КНР подтолкнули стоимость нефтяных контрактов к максимальным отметкам с декабря 2014г. Заявления, сделанные председателем КНР накануне в ходе «Восточного Давоса» (Боаоский азиатский форум) были достаточно позитивно встречены рынком и отразились в снижении опасений эскалации торговых войн. Касательно геополитических рисков на Ближнем Востоке стоит отметить, что ситуация накаляется одновременно по двум направлениям. 1. Обострение сирийского вопроса, который может перейти в фазу военного вмешательства со стороны США. 2. Иран заявил о готовности перейти к активному развитию своей ядерной программы в том случае, если США в одностороннем порядке разорвут сделку “5+1”. Сегодня поддержку ценам в первой половине торгов могут оказать сообщения от ОПЕК. Секретарь картеля выразил уверенность в достижении цели по сделке ОПЕК+ до конца года, а также отметил, что уровень исполнения соглашения в марте был выше, чем в феврале. Вечером (в 17.30 мск) выйдут данные от Минэнерго США, которые могут оказать некоторое давление на цены «черного золота». Краткосрочные ориентиры по Brent $70-72/bbl.