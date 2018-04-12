Рынок нефти 12 апреля

Нефтяные цены продолжают рост. Возросшая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке выступает в качестве основного драйвера на рынке. Данные от Минэнерго США, выходившие накануне и отразившие рост запасов нефти, нефтепродуктов и производства, отошли на второй план. Согласно статистике американского энергетического ведомства по итогам отчетной недели запасы нефти выросли на 3,3 mn bbl, бензина - на 0,5 mn bbl, в то время как запасы дистиллятов снизились на 1 mn bbl. Производство продолжило рост (+65 k bbl/d), и в очередной раз обновило исторические максимумы, превысив отметку 10.5 mn bb/d. Сегодня в фокусе рынка ежемесячный отчет ОПЕК (~14.00 мск). Напомним, что по предварительным данным от главы картеля мартовские уровни исполнения соглашения по сделке ОПЕК+ выше, чем февральские, что уверенно позволяет говорить о достижении таргета по сделке в текущем году. В итоге цены на «черное золото» сохраняют все шансы оставаться на отметках $70+ в краткосрочной перспективе.