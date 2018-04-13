Рынок нефти 13 апреля

Нефтяные цены демонстрируют незначительное снижение в ходе утренних торгов пятницы. Геополитические риски на текущий момент несколько снизились, хотя и остаются все еще значительными. Накануне был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, реакция рынка на который была близка к нейтральной. По итогам марта картель выполнил соглашение о сокращении добычи нефти на 161%. Прогноз роста мирового спроса на нефть на текущий год незначительно повышен (+0,03 mn bbl), при этом увеличен прогноз добычи в США (+0,04 mn bbl). Сегодня в фокусе рынка будет публикация ежемесячного отчета МЭА, которое, как правило, более критически подходит к оценке ситуации на рынке (в сравнении с ОПЕК). Краткосрочными ориентирами для Brent продолжат выступать отметки $71-73/bbl.