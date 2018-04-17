Рынок нефти 17 апреля

Цены на нефть сдержанно растут на позитивных сигналах от участников сделки ОПЕК+ и ожиданиях о снижении запасов нефти в США. Кроме того, дополнительными факторами в пользу роста нефти выступают ослабление доллара США на глобальном рынке, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на министра нефти Кувейта сообщило, что в ходе июньской встречи участники соглашения ОПЕК+ рассмотрят вопрос о продлении сделки на 2019г. Несмотря на то, что данный вопрос уже неоднократно поднимался, а у сторон соглашения нет консолидированной позиции на этот счет, рынок сохраняет оптимизм, рассчитывая, что новый ОПЕК (ОПЕК+) продолжит занимать проактивную позицию по вопросу регулирования рынка. Сегодня в фокусе данные от API об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам недели (23.30 мск). Предварительный опрос аналитиков отразил ожидания по снижению уровня запасов нефти на 0,6 mn bbl. Краткосрочные ориентиры по Brent – $71-73/bbl.