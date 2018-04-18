Рынок нефти 18 апреля

Нефтяные цены продолжают расти. Отраслевые данные от Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти и нефтепродуктов поддерживают оптимистичный настрой рынка. Накануне API в еженедельном отчете указал на сокращение запасов нефти в США на 1 mn bbl, одновременно с этим запасы бензина снизились на 2.5 mn bbl, дистиллятов - на 0.9 mn bbl. Данные от Минэнерго США будут опубликованы сегодня 17.30 мск. Помимо данной статистики рынок ожидает дополнительных сигналов от участников сделки ОПЕК+ в отношении перспектив действующего соглашения. Напомним, что 20 апреля состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Краткосрочными ориентирами для Brent сохраняются уровни $71-73/bbl.