Рынок нефти 19 апреля

Нефтяные цены обновляют максимумы с ноября 2014г., преодолев отметку $74/bbl по Brent. Еженедельная статистика от Минэнерго США и позитивные сигналы от участников сделки ОПЕК+, оказывают поддержку ценам на нефть. Накануне энергетическое ведомство США опубликовало отчет, согласно которому запасы нефти сократились на 1,1 mn bbl, запасы бензина и дистиллятов также снизились на -3 и 3,1 mn bbl, соответственно. При этом рост производства на 15k bbl/d участники рынка в очередной раз предпочли оставить без внимания. Текущий уровень производства нефти в США достиг отметки 10,54 mn bbl (+1 mn bbl/d с начала года). Помимо статистики рынок сохраняет оптимистичные ожидания в отношении перспектив сделки ОПЕК+. Напомним, что накануне агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило о том, что Саудовская Аравия хотела бы, чтобы нефть торговалась на более высоких уровнях (озвучивались отметки $80 и даже $100 за баррель). Заседание технического комитета ОПЕК+ и встреча глав Минэнерго РФ и Саудовской Аравии состоится завтра, 20 апреля. Краткосрочные ориентиры для Brent $73-74.5/bbl.