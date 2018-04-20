Рынок нефти 20 апреля

Нефтяные цены демонстрируют коррекционное снижение. Накануне контракты обновляли максимумы с ноября 2014г. Brent в ходе торгов четверга преодолевала отметки $74.5/bbl на фоне отраслевых данных из США, отразивших снижение запасов нефти и нефтепродуктов, а также позитивных сигналов от участников сделки ОПЕК+. Уровень исполнения сделки по ограничению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в марте достиг 149%. При этом поводов для дальнейшего роста оптимизма на рынке пока не прослеживается. Более того, необходимо отметить, что, несмотря на достаточно благоприятные для рынка сигналы от членов сделки ОПЕК+ на текущий момент, решение о дальнейшей судьбе соглашения может оказаться весьма не простым. Накануне глава Минэнерго РФ сообщил, что в июне участники сделки могут рассмотреть вопрос о постепенном наращивании добычи нефти, если ситуация на мировых рынках будет благоприятной. Также могут быть пересмотрены квоты для участников сделки. Сегодня в фокусе рынка новостной поток от мониторинговой встречи ОПЕК+ и статистка по числу буровых в США. Краткосрочные ориентиры для Brent $73-74.5/bbl.