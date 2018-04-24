Рынок нефти 23 апреля

Цены на нефть сдержанно снижаются, участники рынка отыгрывают данные о росте числа буровых установок в США. По данным компании Baker Hughes количество активных нефтяных буровых установок за неделю выросло на 5 ед. до 820 шт. В целом ситуация на рынке сохраняется достаточно оптимистичной. Снижение уровня запасов до пятилетних средних ожидается на горизонте одно-двух месяцев, при этом страны-участники сделки ОПЕК,+ очевидно, не спешат сворачивать действия текущего соглашения. Также в ценах сохраняется премия за геополитические риски, связанные с позицией США по иранскому вопросу. Однако в краткосрочной перспективе рост доллара США на глобальном рынке может оказать определенное негативное влияние на динамику нефтяных цен. Ориентиры по Brent $ 72-74/bbl.