Рынок нефти 24 апреля

Нефтяные цены продолжили рост, преодолев отметку в $75/bbl по Brent, что стало максимумом с ноября 2014г. Основным поводом для роста котировок стали опасения, связанные с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, а также сохраняющийся позитив от реализации сделки ОПЕК+. Накануне рынок реагировал на обострение вооруженного конфликта между Саудовской Аравией и Йеменом, в ходе которого погиб лидер йеменских хуситов. Еще одним источником беспокойства для рынка на Ближнем Востоке остается вопрос взаимоотношений США и Ирана. Напомним, что 12 мая президент США должен озвучить решение об очередном продлении заморозки санкций в отношении Иранской республики. Ожидается, что Д. Трамп не сделает этого, что повлечет за собой автоматическое возобновление санкций. Ранее иранская сторона предупредила, что в этом случае Иран может возобновить ядерные разработки. Помимо геополитики позитивным для рынка остается ситуация по достижению баланса спроса и предложения. Накануне министр энергетики РФ заявил, что в марте сделка ОПЕК+ была выполнена на 149%. Его коллега Министр нефти Кувейта отметил, что с начала текущего года средний уровень выполнения соглашения составляет 145%. При этом рынок пока оставил без внимания заявления Министра нефти Ирана, который выразил мнение о том, что нет необходимости продлевать сделку ОПЕК+, в случае дальнейшего роста цен на нефть. Сегодня в фокусе рынка данные от Американского института нефти о запасах нейти и нефтепродуктов (23.30 мск). Краткосрочные ориентиры по Brent $74-76/bbl. Предварительные данные от аналитиков, опрашиваемых Bloomberg, указывают на ожидания по снижению запасов вторую неделю подряд.