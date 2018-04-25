Рынок нефти 25 апреля

Нефть корректируется на ожиданиях снижения напряженности по “иранскому вопросу” и после публикации отраслевых данных Американским институтом нефти (API). Накануне в ходе визита в США президент Франции предложил начать переговоры по заключению нового соглашения с Ираном по ядерной программе. При этом ЕС не рассматривает вариант разрыва текущих договоренностей. Напомним, что президент США, которого данная сделка не устраивает, намерен озвучить решение о дальнейшей судьбе соглашения 12 мая. Учитывая проактивную позицию ЕС по данному вопросу в попытках найти компромиссы, рынки дисконтируют часть премии за риски, связанные с возможным возобновлением санкций в отношении Ирана. По данным АPI запасы нефти по итогам отчетной недели выросли на 1.1 mn bbl, при этом запасы бензина сократились на 2.7 mn bbl, а дистиллятов на -1.9 mn bbl. Ранее традиционный опрос аналитиков Bloomberg отразил ожидания по снижению запасов нефти и нефтепродуктов. Сегодня в фокусе рынка статистика от Минэнерго США (17.30 мск). Brent краткосрочно - $74-76/bbl.