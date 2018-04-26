Рынок нефти 26 апреля

Нефть возобновила сдержанный рост, несмотря на увеличение запасов нефти и бензина в США по итогам минувшей отчетной недели. Также рынок оставил без внимания дальнейший рост производства, который приближается к отметке 10.6 mn bbl/d (+0.9 mn bbl/d с начала года). Основным поводом для возобновления роста котировок стали сообщения, связанные с “иранским вопросом”. Накануне помощник госсекретаря США по международной безопасности заявил, что США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывают выработать дополнительные соглашения. При этом президент Франции высказал предположение о том, что президент США выйдет из соглашения по ядерной программе Ирана. Данная тема, вероятно, останется основной для рынка до 12 мая, когда Трамп примет решение о дальнейшей позиции США по данному вопросу. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $74-76/bbl.