Рынок нефти 27 апреля

Нефть сдержанно снижается. Коррекция цен на “черное золото” наблюдается на фоне укрепления доллара на глобальных площадках. Новостные потоки к текущему моменту относительно сбалансированы, отраслевые данные будут опубликованы сегодня в 20.00 мск (статистика от Baker Hughes по числу буровых в США). Рынок продолжает внимательно следить за сигналами в отношении иранской ядерной сделки и возможным возобновлением санкций со стороны США. В этой связи на рынке сохраняется осторожность при формировании дальнейших позиций, при этом премия за данный риск остается в текущих ценах. В частности отраслевые аналитики отмечают, что нервозность, связанная с потенциальным разрушением иранской сделки, приводит к тому, что трейдеры на физическом рынке не спешат заключать контракты на поставку иранской нефти и нефтепродуктов после 12 мая. Краткосрочные ориентиры по Brent сохраняются на отметках $74-76/bbl.