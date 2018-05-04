Рынок нефти 4 мая

Нефтяные цены демонстрируют сдержанное снижение в ходе утренних торгов пятницы. Локальным фактором, оказывающим давление на котировки сырьевых активов, выступает укрепление доллара на глобальных площадках. В то же время основное внимание нефтяного рынка по-прежнему удерживают темы дальнейшей судьбы сделки ОПЕК+ и “иранский вопрос”. Касательно соглашения ОПЕК+, рыночные ожидания ориентированы на расширение действия соглашения за пределами 2018г., хотя и возможно в трансформированном виде. Исход иранского вопроса менее прогнозируем, что сохраняет премию в ценах за данный риск. Цены на “черное золото” сохраняют шансы остаться в районе отметок $73-75/bbl по Brent в перспективе текущей и следующей недели. Сегодня в фокусе статистика по числу буровых установок в США от Baker Hughes (20.00 мск).