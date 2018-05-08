Рынок нефти 8 мая

Нефть сдержанно снижается в ожидании решения президента США по иранским санкциям. Накануне Д. Трамп сообщил, что озвучит решение США по иранской ядерной сделке сегодня в 21.00 мск. Предварительно рынки настроены на то, что американская сторона вопреки призывам европейских участников сделки “5+1” в одностороннем порядке выйдет из соглашения и возобновит санкции в отношении Ирана. Отраслевые аналитики оценивают потери рынка от введения санкций в объеме до 1 mn bbl/d. Однако рынок достаточно давно готовится к такому исходу, и реакция вряд ли будет существенной и продолжительной. Помимо геополитики поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать данные об уровне добычи ОПЕК и уровне исполнения соглашения сделки ОПЕК+. Так по итогам апреля по опросам аналитиков агентством Reuters объем добычи ОПЕК снизился до годового минимума в 32.12 млн б/д на фоне падения добычи в Венесуэле и странах Африки; уровень исполнения соглашения ОПЕК+ вырос до 162%. Официальный ежемесячный отчет ОПЕК будет опубликован 14 мая. Сегодня внимание рынков будет обращено в первую очередь на решение США по иранскому вопросу, до этого Минэнерго США опубликует свой ежемесячный отчет. В случае выхода США из сделки цены на контракты Brent могут подорожать до отметок $77/bbl и, возможно, выше, в то же время сохранение сделки приведет к коррекции к отметкам ~$74/bbl.