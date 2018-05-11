Рынок нефти 11 мая

Нефть сдержанно дешевеет в ходе торгов пятницы, оставаясь при этом выше отметок $77/bbl по Brent. Рынок несколько снизил премию за геополитические риски на Ближнем Востоке после того, как вооруженное противостояние в районе Голанских высот не получило развитие, а европейские лидеры выступили с критикой решения президента США о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Тем не менее, основной движущей силой для рынка в среднесрочной перспективе останется геополитический вопрос. Сдержанная дипломатическая реакция Ирана поможет Исламской республике сохранить настрой европейцев на продолжение диалога в рамках достигнутого соглашения, что оставит США в “одиночестве” по данному вопросу. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности американской стороны применять экстерриториальные санкции. На следующей неделе в фокусе рынков будут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА (14 и 16 мая, соответственно). Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $76.5-78/bbl, сегодня в 20.00 мск выйдут данные о числе буровых установок в США от Baker Hughes. Дальнейший рост буровой активности окажет умеренное понижательное давление на стоимость контрактов.