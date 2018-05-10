Рынок нефти 10 мая

Нефтяные цены растут, достигнув максимальных отметок с ноября 2014г., после решения США о выходе из ядерной сделки с Ираном. Напомним, что 08 мая Д. Трамп объявил, что США выходят из соглашения “5+1”, и намерены восстановить все санкции в отношении Ирана, действие которых приостанавливалось. Для возобновления санкций по оценкам Минфина США потребуется от 90 до 180 дн. При этом американская сторона допускает возвращение к формату экстерриториальных санкций. Именно данный сценарий и распространение его на энергетический и финансовый секторы Иранской Республики вызывает наибольшее беспокойство у участников рынка. Однако позиция европейской стороны сделки по соглашению “5+1” сохраняет определенную надежду на то, что эффективность санкций США будет ниже и как следствие, негативные последствия для рынка будут менее выраженными. Помимо геополитических вопросов поддержку нефтяным ценам отказывают и отраслевые данные. В частности в начале недели итоги опроса аналитиков агентством Reuters отразили, что в апреле объем добычи ОПЕК снизился до годового минимума - 32.12 млн б/д на фоне падения добычи в Венесуэле и странах Африки, а уровень исполнения соглашения ОПЕК+ вырос до 162%. Также накануне позитива рынку добавил отчет Минэнерго США, который отразил сокращение запасов нефти по итогам недели на 2,2 mn bbl, запасы бензина и дистиллятов также сократились (на 2,2 и 3,8 mn bbl, соответственно). На следующей неделе в фокусе рынков будут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА (14 и 16 мая, соответственно). С учетом того, что иранский вопрос не стал большой неожиданностью для рынка, полагаем, что большая часть премии за данный риск уже учтена в ценах. Выход Brent выше отметок $80/bbl без дополнительных весомых драйверов выглядит маловероятным.