Рынок нефти 14 мая

На текущей неделе в фокусе нефтяного рынка, помимо геополитической темы будут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА. Отчет картеля, как ожидается, сможет оказать умеренную поддержку ценам, которые, впрочем, вряд ли преодолеют локальные максимумы, достигнутые накануне на фоне роста геополитических рисков. Отчет МЭА, напротив, может оказать понижательное давление на цены. Ценовыми ориентирами на неделе для Brent выступят отметки $75-78/bbl.



Касательно темы американо-иранских отношений и их влияния на рынок, стоит отметить, что после реакции рынка на фактически принятое решение о выходе США из сделки, цены на “черное золото” стабилизировались в ожидании дальнейших сигналов. Будущее развитие событий на рынке нефти и Ближнем Востоке в целом будет зависеть от того удастся ли Д. Трампу склонить европейцев “усадить” иранскую сторону за стол переговоров для нового соглашения, или же сделка продолжит существовать в текущем виде. Также остается открытым вопрос об экстерриториальных санкциях США. Так или иначе, неопределённость по данному вопросу сохраняется, что оставляет премию за риск в ценах на нефть.