Рынок нефти 15 мая
15.05.2018 12:47
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Нефть обновляет локальные максимумы. Позитивный отчет ОПЕК и напряженность на Ближнем Востоке выводят контракты на новые уровни – Brentна текущий момент торгуется выше $78.5. Помимо этого поддержку ценам оказывают отраслевые данные – опрос аналитиков указал на ожидаемое сокращение запасов нефти в США по итогам отчетной недели (-1,5 mnbbl). Сегодня в фокусе рынка статистика от API (23.30 мск). В случае выхода позитивной для рынка статистики от Минэнерго США и ежемесячного отчета МЭА Brentуже на текущей неделе может сделать попытку протестировать уровни $80/bbl.
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