Рынок нефти 16 мая

Нефть сдержанно корректируется после очередного обновления максимумов 2014г. накануне. Основными темами для рынка остаются сохраняющаяся напряженность на Ближнем востоке и успешные действия ОПЕК+. На текущий момент Brent торгуется чуть выше отметки $78/bbl. Откат от уровней $79+, достигнутых накануне, сопровождался заметным укреплением доллара США на глобальных площадках, а также публикация еженедельных данных от Американского института нефти. API отразил неожиданный рост запасов нефти по итогам отчетной недели (+4.85 mb), тогда как отраслевые аналитики прогнозировали снижение запасов на 2 mb. Отчет Минэнерго США о фактическом изменении запасов будет опубликован сегодня в 17.30 мск. Также в течение дня внимание рынка привлечет ежемесячный отчет МЭА и обсуждение иранского вопроса лидерами стран ЕС. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $77.5-78.5.