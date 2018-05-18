Рынок нефти 18 мая

Нефтяные цены остаются в районе максимальных отметок за последние 3,5 года. Накануне контракты Brent превышали отметку $80.4/bbl на фоне сохраняющихся на рынке опасений относительно сокращения объемов предложения из-за возобновления санкций в отношении Ирана и дальнейшего снижения объемов добычи в Венесуэле. В частности французская Total сообщила, что выйдет из энергетических проектов в Иранской республике, если не сможет получить поддержку от европейских и французских властей, компенсирующую американские санкции. Кроме того, цены на нефть продолжают получать поддержку благодаря сокращению поставок в рамках сделки ОПЕК+. Глобальные запасы в плотную приблизились к 5-летним средним показателям, а сигналы членов соглашения ОПЕК+ свидетельствуют о готовности продолжить совместные усилия по координации рынка. При этом от более заметного роста нефтяные цены удерживают такие факторы как укрепление доллара США, а также сохраняющее рост производство нефти в Штатах. На предстоящей неделе рынки буду внимательно следить за следующими событиями: 22 мая - в фокусе заседание технического комитета ОПЕК+; на 24-26 мая между Министрами энергетики Саудовской Аравии, РФ и ОАЭ запланировано обсуждение вопроса о поставках нефти в связи с выходом США из ядерного соглашения с Ираном. Краткосрочными ориентирами по Brent будут выступать отметки $78.5-80.5/bbl.