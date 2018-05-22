Рынок нефти 22 мая

Цены на нефть продолжили рост на фоне возросших опасений относительно будущих поставок из Венесуэлы и ожидаемого сокращения запасов нефти в США. Накануне президент Трамп объявил о введении ограничений на операции с государственными долговыми обязательствами Венесуэлы (в т.ч. бумаг госкомпаний) после непризнания итогов президентских выборов в Венесуэле. Участники рынка опасаются распространения санкций на нефтяную отрасль страны, что приведёт к снижению объёмов предложения на рынке. Сегодня внимание рынков будет обращено на заявления представителей стран-участниц по итогам заседания технического комитета ОПЕК+. Кроме того, Американский институт нефти опубликует еженедельную статистику по запасам нефти и нефтепродуктов (23.30 мск). Согласно опросам отраслевых аналитиков, проводимым агентством Bloomberg, запасы нефти по итогам недели сократились на 2 mn bbl. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $79-80.5/bbl.