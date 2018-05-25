Рынок нефти 25 мая

Нефть продолжает умеренно дешеветь на фоне поступающих подтверждений о том, что члены сделки ОПЕК+ рассматривают возможность смягчить условия по ограничению добычи нефти. Накануне главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии подтвердили, что в ходе июньского заседания ОПЕК может быть принято решение о постепенном снижении обязательств по ограничению добычи нефти. Несмотря на то, что до заседания ОПЕК остается еще около месяца, и окончательное решение не согласовано со всеми сторонами соглашения, а Саудовская Аравия и Россия запланировали провести, по меньшей мере, две встречи, рыночные игроки дисконтируют цены, ожидая увеличение объемов предложения.