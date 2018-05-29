Рынок нефти 29 мая

Цены на нефть приостановили снижение, потеряв по итогам двух последних торговых сессий более 4%. Участники рынка продолжают оценивать возможное решение ОПЕК+ о смягчении обязательств по ограничению добычи нефти. На текущий момент ситуация по данному вопросу выглядит следующим образом: ключевыми участками сделки ОПЕК+ (РФ и Саудовской Аравией) предложено рассмотреть возможность постепенного увеличения объемов производства на рынке. Озвученные объемы увеличения предложения – до 1 mn bbl/d. Параллельно стороны проводят двусторонние встречи с прочими участниками соглашения для выработки единой позиции касательно сроков и объемов выхода из сделки. При общем согласии о трансформации текущих условий сделки, решение может быть озвучено 22-23 июня (по итогам заседания ОПЕК). Также необходимо отметить, что дополнительное давление на стоимость нефтяных контрактов оказывает продолжающееся укрепление доллара США. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $74-77/bbl.