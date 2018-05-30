Рынок нефти 30 мая

Цены на нефть продолжают сдержанно снижаться на фоне неопределенности перспектив трансформации сделки ОПЕК+. Помимо этого возросший спрос на защитные активы на глобальных площадках оказывает дополнительное давление на котировки «чёрного золота». Сохраняющаяся политическая неопределенность в Италии и Испании, а также очередные заявления администрации президента США о планах по введению тарифов в торговле с КНР, вынуждают участников рынка сокращать позиции в рисковых активах. Пока глобальные рынки не закладывают в свои ожидания сценарий развития полномасштабного экономического кризиса, однако политические риски и риски протекционизма заметно подрывают бизнес климат и снижают деловую активность. В итоге спрос на сырьевые активы также начинает стагнировать. Сегодня в фокусе рынка будет статистика от API (23.30 мск), краткосрочными ориентирами по Brent продолжат выступать отметки $74-76/bbl.