Рынок нефти 31 мая

Нефтяные цены возобновили рост после того, как на рынок поступила информация о том, что члены сделки ОПЕК+ намерены придерживаться текущего соглашения по ограничению объемов добычи нефти до конца 2018 г. Данную информацию накануне распространило агентство Reuters, ссылаясь на источник в одной из стран Персидского залива. И хотя подтверждений от официальных лиц стран-участниц соглашения на текущий момент не поступало, рыночные игроки весьма оптимистично отреагировали на данную новость – Brent прибавила 3%. Ранее мы отмечали, что обсуждаемое предложение о повешении квот на 1 mn bbl/d выглядит достаточно агрессивно. Действительно, сохранение сделки в текущем виде выглядит предпочтительнее, учитывая позитивную динамику производства в США и отсутствия на физическом рынке дефицита предложения. На наш взгляд стороны соглашения ОПЕК+ по итогам встречи 22-23 июня предпочтут избежать прямых указаний на начало повышения квот, ограничившись “схемой” постепенного выхода из сделки, с учетом фактического баланса спроса и предложения на рынке. Сегодня в фокусе рынка будет публикация статистики от Минэнерго США. Учитывая последние данные от Baker Hughes, производство в США продолжит демонстрировать рост, что наряду с ожидаемым ростом запасов нефти и нефтепродуктов будет ограничивать оптимизм на рынке. По данным API запасы нефти за неделю увеличились на 1 mb, опрошенные аналитики ожидают роста на 2,2 mb. Ориентирами по Brent выступят отметки $76.5-77.7/bbl.