Рынок нефти 1 Июня

Нефть накануне скорректировалась практически на доллар (с 78.5 долл./бар. до 77.5 долл./бар.). Поводом для коррекции послужила публикация статистики от Минэнерго США, которая отразила очередной рост добычи в США (рост на 44 тыс. бар. в сутки за прошедшую неделю). На горизонте ближайших месяцев ключевой темой для рынка останется перспектива трансформации сделки ОПЕК, которая, вероятно, периодически будет снова возникать, поскольку нефтяной рынок вплотную приблизился к целям ОПЕК в рамках сделки по снижению запасов до 5-летних средних значений. Данная тема продолжит формировать вызовы для нефтяного рынка в текущем году.