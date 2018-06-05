Рынок нефти 5 июня
05.06.2018 11:56
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Нефтяные цены сдержанно подрастают на ожиданиях сокращения запасов нефти и нефтепродуктов в США. По результатам опроса отраслевых аналитиков запасы нефти по итогам недели сократились на 2,5 mb. В целом рынок продолжат фокусироваться на итогах предстоящего заседания ОПЕК (22 июня), на котором должно решиться, перейдут ли страны-участники сделки ОПЕК+ к трансформации сделки на фоне потенциального сокращения добыче в Иране и Венесуэле. Brent краткосрочно - $75-77/bbl.
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