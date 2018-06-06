Рынок нефти 6 июня

Нефтяные цены растут на фоне ожиданий о сокращении запасов нефти в США. По данным Американского института нефти, опубликованным накануне, объем запасов сырой нефти по итогам отчетной недели в Штатах вырос на 2 mb. Аналогичные оценки ранее давали отраслевые аналитики. Помимо данных о росте запасов поддержку ценам может оказывать новостной фон, связанный с иранским ядерным вопросом. Вчера Тегеран уведомил МАГАТЭ о начале процесса наращивания мощностей по обогащению урана. Несмотря на то, что пока технологически процесс не выходит за рамки соглашения “5+1”, опасения связанные с этой темой продолжают поддерживать премию в нефтяных ценах. Также необходимо отметить, что волатильность в последнее время на рынке повысилась на фоне спекуляций на тему дальнейшей судьбы сделки ОПЕК+. Накануне через агентство Bloomberg на рынок поступила информация о том, что США обратились к некоторым странам ОПЕК с просьбой повлиять на нефтяные цены и нарастить добычу на 1 mb. На этом фоне цены заметно проседали, однако позднее ситуацию скорректировали отраслевые данные. До итогов заседания ОПЕК (22/06) ситуация с повышенной волатильностью на рынке сохранится. Сегодня в фокусе рынка статистика от Минэнерго США (17.30 мск).