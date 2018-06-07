Рынок нефти 7 июня

Цены на нефть относительно стабильны в ходе утренней сессии четверга, после того, как накануне в очередной раз продемонстрировали достаточно волатильную динамику торгов. Снижение цен, наблюдаемое в первой половине дня, на фоне неоднозначных сигналов в отношении будущего сделки ОПЕК+, усилилось после выхода статистики от Минэнерго США. Данные энергетического ведомства отразили недельный рост запасов нефти на 2 mb, бензина на 4,6 mb, что в целом совпало с прогнозами аналитиков и Американского института нефти. Однако рынок негативно отреагировал на фактический рост запасов, учитывая стартовавший летний сезон повышенного потребления топлива, а также статистики по очередному рекорду уровня добычи нефти в Штатах (10.8 mb/d). Однако на положительную сторону цены на “черное золото” вернуло заявление Министра нефти Ирака, который в интервью агентству Reuters сообщил, что увеличение производства нефти на повестке заседания ОПЕК (22 июня) не стоит. Ранее мы отмечали, что рынок сохранит повышенную волатильность до итогов заседания ОПЕК на фоне противоречивых сигналов о дальнейших планах ключевых игроков рынка. Полагаем, что Brent краткосрочно сохранит уровни $75-77.