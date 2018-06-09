Рынок нефти 8 июня

Нефтяные контракты демонстрируют сдержанную негативную динамику. Основное беспокойство у рыночных игроков продолжает вызывать неопределенность итогов предстоящего заседания ОПЕК, на котором может быть принято решение о сроках сворачивания сделки по ограничению добычи нефти. В последнее время рынок получал противоречивые сигналы от участников соглашения касательно возможных вариантов продолжения сотрудничества. Вопрос вновь обострился после того как накануне агентство Reuters распространило информацию о том, что США за день до объявления о выходе из иранской ядерной сделки запросили у Саудовской Аравии гарантии стабилизации нефтяных цен в случае их резкого роста. По данным от Baker Hughes число буровых установок выросло на 1 единицу за прошедшую неделю после заметного ускорения темпов буровой активности в США. Данные от Baker Hughes удержали цену на нефть от более заметного снижения. На предстоящей неделе внимание рынка будет обращено на ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА (12 и 13 июня, соответственно), однако едва ли не больший интерес вызовет встреча глав РФ и Саудовской Аравии, которая запланирована на 14 июня.