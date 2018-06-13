Рынок нефти 13 июня

Нефтяные цены в последние три торговые сессии демонстрируют умеренно негативную динамику на фоне опасений роста добычи нефти странами ОПЕК, США и России. Накануне, фьючерсы Brent откатились к уровню ниже отметки $75.5/bbl после публикации июньского отчета ОПЕК, отразившего рост производства картелем на 35 kbd по итогам мая, тогда как предыдущий рост составил лишь 12 kbd. Данные были восприняты негативно рынком на фоне повышения прогноза по добыче в 2018-2019гг. вследствие более быстрого, чем ожидалось, роста добычи нефти в странах, не относящихся к ОПЕК, при одновременном сохранении уровня спроса. На сегодняшней торговой сессии динамика остается умеренно негативной. Участники рынка оценивают данные от API о недельном росте запасов сырья в США (+0,8 mb по итогам отчетной недели). Сегодня рынок сфокусирован на ежемесячном отчете МЭА и данных от Минэнерго США. Краткосрочными ориентирами по Brent $74.5-76/bbl.