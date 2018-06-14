Рынок нефти 14 июня

Нефтяные цены в ходе утренних торгов демонстрируют сдержанную негативную динамику после заметного роста накануне. Позитивом для рынка стали ежемесячный отчет МЭА и недельная статистка от Минэнерго США. МЭА в отчете предупредило о потенциальном дефиците нефти в 2019г. в том случае, если ситуация с объемами предложения на рынке не претерпит изменений. Также агентство в своем докладе отметило, что в целом рынок сбалансировался, а соглашение ОПЕК+ достигло своей основной цели – приведение запасов до уровня среднего 5-летнего значения. В вечерние часы нефть усилила рост после публикации данных от Минэнерго США, отразивших большее, чем ожидалось сокращение запасов нефти и нефтепродуктов. При этом рынок оставил без внимания факт роста добычи в США до новых исторических максимумов (10,9 mbd). Сегодня внимание рынка обращено на встречу глав РФ и Саудовской Аравии и возможные дополнительные сигналы в отношении дальнейшего сотрудничества на рынке. Также необходимо отметить, что сегодня глава Минэнерго РФ А. Новак на встрече с представителями СМИ отметил, что РФ и Саудовская Аравия разделяют мнение, о том, что члены ОПЕК+ должны перейти к постепенному повышению добычи нефти. Фактически можно отметить, что все более очевидным становится тот факт, что ключевые игроки соглашения ОПЕК+ готовят рынок к выходу из сделки. В конце следующей недели (22-23 июня) пройдет заседание ОПЕК, на котором может быть объявлено о сроках и параметрах трансформации сделки ОПЕК+. Краткосрочными ориентирами для Brent продолжат выступать отметки $75-77/bbl.