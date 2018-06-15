Рынок нефти 15 июня

Цены на нефть снижаются на фоне поступающих сигналов о готовности ключевых участников соглашения ОПЕК+ перейти к поэтапному сворачиванию сделки. Накануне глава Минэнерго РФ сообщил, что российская и саудовская стороны выступают за постепенное наращивание добычи нефти. На заседании ОПЕК, которое состоится 22-23 июня, участникам сделки ОПЕК+ будет предложено рассмотреть вариант увеличения добычи в объеме до 1.5 mbd. Ситуация несколько смягчается последовавшим сообщением о том, что РФ и Саудовская Аравия согласились разделить ответственность за поддержание стабильного нефтяного рынка. Так или иначе, негативное восприятие рынком факта сворачивания сделки ОПЕК+ будет выступать основным риск-фактором для нефтяных цен в краткосрочной перспективе. Дополнительное давление на нефтяные цены оказывает укрепление доллара США, которое возобновилось по итогам минувших заседаний ФРС и ЕЦБ. Сегодня в фокусе рынка будут данные от Baker Hughes о числе активных буровых установок в США. Краткосрочные ориентирами для Brent выступят отметки $75-77/bbl.