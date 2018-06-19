Рынок нефти 19 июня

Нефтяные цены остаются под умеренным давлением на фоне опасений роста добычи членами сделки ОПЕК+. Накануне нефть продемонстрировала коррекционный рост, после того как на рынок поступила информация о том, что члены соглашения ОПЕК+ находятся в поиске компромисса, и обсуждают вариант увеличения нефтедобычи на 0.3-0.6 mbd в течение нескольких следующих месяцев. Ранее рынок оперировал данными предложными Саудовской Аравией и РФ, об увеличении уровня добычи на 1.5 mbd. В целом стоит напомнить, что на начало действия сделки ОПЕК+ объем производства странами-членами ОПЕК составлял 34.1 mbd, текущий уровень производства оценивается в размере 31.9 mbd. Таким образом, сокращение объемов добычи картелем нефти от начала действия соглашения к текущему моменту составляет 2.24 mbd , при этом средний коэффициент исполнения сделки членами ОПЕК за период действия соглашения превышает 110%. В то же время дисциплина исполнения соглашения странами не-ОПЕК выглядит замено хуже, и составляет в среднем 85%. На этом фоне, в случае повышения уровня добычи на 1.5 mbd, основное бремя ответственности за поддержание рынка в равновесии вновь ляжет на плечи членов картеля, при этом цены могут пойти ниже, что и вызывает обеспокоенность ряда из них. Очередное заседание ОПЕК пройдет в пятницу, на субботу запланированы переговоры ОПЕК+. Brent краткосрочно продолжит торговаться на отметках $ 74-76. Сегодня в фокусе статистка от Американского института нефти о запасах нефти и нефтепродуктов (23.30 мск).