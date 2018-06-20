Рынок нефти 20 июня

Нефтяные цены сдержанно прибавляют на ожиданиях снижения запасов нефти в США. Накануне отчет Американского института нефти показал снижение запасов по итогам отчетной недели на 3 mb, в то же время запасы бензина и дистиллятов выросли на 2 и 0.8 mb, соответственно. Таким образом, реакция рынка фактические данные от Минэнерго США может оказаться нейтральной. Отчет будет опубликован сегодня в 17.30 мск. Однако ключевой темой для рынка остается предстоящее заседание ОПЕК и ОПЕК+. На текущий момент техническому комитету стран-участниц сделки не удалось достичь компромисса, таким образом, интрига исхода переговоров сохранится вплоть до субботней встречи ОПЕК+.