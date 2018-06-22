Рынок нефти 22 июня

Нефтяные цены демонстрируют сдержанный рост, позитивно реагируя на достижение предварительной договоренности членами сделки ОПЕК+. Накануне министерский мониторинговый комитет стран-участниц соглашения ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть увеличение объемов добычи нефти на 1 mbd, продлив срок действия сделки до конца 2018г. При этом реальный объем роста предложения на рынке по оценкам составит лишь 0,6 mbd и придется на 5 членов сделки, т.к. ряд стран не сможет нарастить производство. По данным источников Bloomberg, Саудовская Аравия повысит уровень добычи на 0.25 mbd, Россия – на 0.16 mbd, Кувейт и ОАЭ – 0.08 mbd, Оман – 0.04 mbd. В то же время вопрос о дальнейшей судьбе сделки остается открытым. Основным фактором, который не позволяет поставить точку в данном вопросе, является отсутствие согласия со стороны всех участников соглашения. Иранская сторона по-прежнему выступает противником любого увеличения добычи нефти. Такая позиция обусловлена отсутствием возможности повысить добычу нефти в Иране из-за ограничений со стороны США. Ключевой темой ближайших двух дней станет дальнейшее обсуждение данного вопроса и формирование окончательного решения по трансформации сделки ОПЕК+. Учитывая данные к текущему моменту, можно констатировать, что выход их сделки с большей вероятностью будет проходить по относительно “мягкому” сценарию. На этом фоне Brent сохранит уровни $70-75/bbl.