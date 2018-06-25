Рынок нефти 25 июня

Нефть снижается после заседания ОПЕК+. Давление на цены оказывает общий негативный настрой на глобальных площадках, связанный с рисками торговых войн, и определенные опасения, что предложение на рынке нефти может превысить первоначально ожидаемые объемы. Накануне члены ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти на 1 mbd c 01/07 до выхода на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств. При этом из-за невозможности нарастить производство отдельными членами соглашения, фактические объемы дополнительного предложения на рынке составят от 0.6-0.8 mbd во втором полугодии. Новая сделка, по сути, компенсирует более сильное, чем предполагалось, сокращение поставок. Также все страны ОПЕК+ в сентябре должны подготовить и представить свои предложения по вопросу дальнейшего сотрудничества после 2018 г. Таким образом, рынок по факту получил достаточно мягкий, но все же вариант “выхода из сделки”. Brent краткосрочно $74-75/bbl.