Рынок нефти 27 июня

Нефтяные цены сохраняют позитивную динамику после ощутимого роста накануне. Brent торгуется в районе отметок $76.5/bbl. Повышению цен на “черное золото” способствовали заявления представителя Госдепартамента США, который в ходе конференции с журналистами отметил, что “США не дают освобождений от запрета на импорт иранской нефти”. Таким образом, американская сторона в достаточно ультимативной форме рекомендовала своим союзникам сократить импорт нефти из Ирана. Дополнительным фактором поддержки цен выступают данные от Американского института нефти, отчет которого отразил сокращение запасов нефти по итогам отчетной недели на -9.23 mb (рекордное значение с сентября 2016 года). В тоже время от более заметного роста нефтяные цены сдерживает неопределенность в отношении перспектив дополнительного предложения нефти после недавней трансформации сделки ОПЕК+. Накануне Саудовская Аравия заявила о готовности в июле увеличить добычу нефти до рекордного уровня в 10.8 mnd (текущий уровень – 10 mnd). Сегодня в фокусе рынка статистика от Минэнерго США (17.30 мск). Brent краткосрочно – $75.5-77/bbl.