Рынок нефти 28 июня

Цены на нефть умеренно корректируются в ходе сегодняшних торгов после ощутимого роста накануне. В среду триггером для роста нефтяных котировок выступила статистика от Минэнерго США, которая отразила большее, чем ожидалось сокращение запасов сырья. Коммерческие запасы нефти в США за отчетную неделю снизились на 9.9 mb, что стало самым заменым сокращением с октября 2016г. Отраслевые аналитики ожидали снижения показателя на 2.6 mb, а данные от API указывали на сокращение на 9.2 mb. На этом фоне Brent превышала отметку $78/bbl. Помимо отраслевой статистки из США нефтяные котировки поддерживают данные о возникших перебоях в поставках сырья из Канады и Ливии, а также тема американских санкций в отношении Ирана. Однако от более заметного оптимизма рынок удерживают сигналы о том, что объемы предложения на рынке могут быть заметно расширены. Сегодня внимание рынка может быть обращено на новость о пожаре на одном из крупнейших НПЗ в мире в иранском городе Абадан. Пока данных о локализации возгорания не поступало. Brent краткосрочно $77-78/bbl.