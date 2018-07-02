Рынок нефти 2 июля

Нефтяные цены снизились, негативно реагируя на призыв президента США к Саудовской Аравии нарастить объемы добычи нефти на 2 mbd. В субботу Трамп провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии, в ходе которых обсудил ситуацию на рынке и предложил Королевству увеличить добычу нефти. Несмотря на то, что по сообщению саудовской стороны она не давала каких-либо обещаний США, настойчивость американского президента в его “просьбах” по данному вопросу формирует на рынке определенные опасения в части сохранения единства среди членов сделки ОПЕК+. Краткосрочно настроения на рынке будут определять сообщения из стран, где в последнее время наблюдаются сокращение/перебои в поставках (Канада, Ливия, Венесуэла). Кроме того, на ход торгов будут влиять сигналы, связанные с темой торговых войн. Краткосрочно Brent $77-79/bbl.