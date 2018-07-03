Рынок нефти 3 июля

Стоимость контрактов Brent демонстрирует коррекционный рост после более чем 2% снижения накануне. Нефть дорожает на новостях из Ливии, где в результате внутреннего политического противостояния наблюдается сокращение поставок энергоносителей. В понедельник национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) сообщила о приостановке отгрузки нефти из двух портов, расположенных на востоке страны. По оценке NOC блокирование работы портов приводит к потерям добычи нефти в размере 0.85 mbd. Помимо новостей из Ливии, поддержку нефтяным ценам оказывают данные опроса отраслевых аналитиков Bloomberg, которые ожидают сокращения запасов нефти в США по итогам недели на 5 mb. В то же время рост нефтяных цен в ближайшее время будет ограничиваться опасениями, связанными с увеличением добычи и экспорта нефти рядом стран, после приятого решения ОПЕК+. Сегодня Американский институт нефти в 23.30 мск опубликует еженедельный отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в стране. Данные от Минэнерго выйдут в четверг (на день позже) в связи с выходным днем в США (День независимости). Краткосрочно Brent $77-79/bbl.