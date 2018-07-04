Рынок нефти 4 июля

Цены на нефть растут на ожиданиях сокращения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Кроме того, рынок продолжает учитывать в стоимости контрактов перебои в поставках из Ливии и Канады. Накануне Американский институт нефти опубликовал еженедельный отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, который отразил снижение уровня коммерческих запасов нефти на 4.5 mb, бензина на -3 mb. Ранее, опросы отраслевых аналитиков также указывали на сокращение запасов нефти на 3,5-5 mb (данные Reuters и Bloomberg, соответственно). Официальные данные от Минэнерго США выйдут в четверг в 18.00 мск. Brent краткосрочно $77-79.