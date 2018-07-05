Рынок нефти 5 июля

Нефть торгуется в минусе после очередных призывов президента США к ОПЕК повлиять на ситуацию на рынке энергоносителей. Д. Трамп в своем сообщении в Twitter заявил о том, что ОПЕК бездействует в условиях роста цен на бензин, и потребовал от картеля снизить их. Очевидно, за этим призывом стоит желание президента США повысить объемы предложения на рынке, по меньшей мере, на 2 mbd, о которых он упоминал ранее, что должно способствовать снижению цен на нефтепродукты. Текущие цены на бензин в США составляют $3.15 за галлон и остаются в районе максимальных отметок за последние 3.5 года. В целом стоит отметить, что президент США в последнее время уделяет повышенное внимание ситуации на рынке энергоносителей, преследуя цель поддержать внутренних производителей и потребителей. Сегодня в фокусе рынка данные от Минэнерго США (18.00 мск). Рынок ожидает снижение уровня запасов нефти и нефтепродуктов, что при совпадении с официальной статистикой может оказать поддержку нефтяным ценам. Краткосрочно ожидаем сохранения Brent на отметках $77-79/bbl.