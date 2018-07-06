Рынок нефти 6 июля

Нефтяные цены сдержанно восстанавливаются после снижения накануне из-за неожиданного роста запасов нефти в США. Опубликованный в четверг еженедельный отчет Минэнерго США отразил рост коммерческих запасов нефти на 1.2 mb, в то время как отраслевые аналитики и Американский институт нефти указывали на сокращение запасов нефти в среднем на 4.5 mb. Негативную реакцию рынков на отчет компенсируют опасения, связанные с “иранским вопросом” и сохраняющимися перебоями в поставках из Ливии и Канады. Накануне иранская сторона заявила о готовности заблокировать Ормузский пролив для транспортировки нефти в том случае, если США ограничат экспорт нефти из Ирана. Напомним, что около 20% мировых поставок нефти транспортируется через Ормузский пролив из Персидского залива. Сегодня в фокусе рынков тема торговых войн и возможные сигналы о следующих шагах КНР и США. В 20.00 мск выйдут данные от Baker Hughes о числе буровых установок в США по итогам отчетной недели. Brent краткосрочно сохранит уровни $77-79/bbl.