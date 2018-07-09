Рынок нефти 9 июля

Нефтяные цены демонстрируют сдержанный рост после заявлений главы Saudi Aramco о возможности возникновения на рынке дефицита предложения, из-за недостаточного объема инвестиций в отрасль. Кроме того, поддержку ценам продолжает оказывать фактор сохраняющихся перебоев в поставках из Ливии и Канады. В то же время данные от Baker Hughes ограничивают рост котировок, поскольку статистика отразила увеличение числа нефтяных буровых установок в США по итогам отчетной недели на 5 ед. (до 863 шт.). На текущей неделе в фокусе рынков будут ежемесячные отчеты ОПЕК (11/07) и МЭА (12/07), которые, вероятно, смогут предоставить больше информации в отношении перспектив баланса спроса и предложения на рынке с учетом принятых решений ОПЕК+. Краткосрочно Brent сохранит уровни $77-79/bbl.