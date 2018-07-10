Рынок нефти 10 июля

Нефтяные цены продолжают расти, отражая возросшие опасения перебоев в поставках. Заметный рост с утра был обусловлен новостями из Норвегии, в которой, по сообщению Reuters, сотни рабочих с буровых установок начнут забастовку из-за провала соглашения с руководством относительно заработной платы. В совокупности с продолжающимся снижением добычи в Ливии и Венесуэле, приближением сроков восстановления американских санкций против Ирана и ожиданиями уменьшения запасов сырой нефти в самих Штатах, забастовка норвежских рабочих усиливает обеспокоенность инвесторов относительно возможного дефицита предложения черного золота. На этом фоне, планирующийся рост поставок из России и Саудовской Аравии является балансирующим фактором, препятствующим более существенному росту цен.