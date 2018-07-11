Рынок нефти 11 июля

Цены на нефть снижаются на фоне эскалации торгового противостояния США и КНР. Спираль торговой войны все более закручивается, усиливая рост опасений замедления глобального экономического роста. На этом фоне не только рисковые активы, но сырьевые подвергаются распродажам. Сырьевой индекс Bloomberg торгуется на минимальных отметках с декабря 2017г. В то же время нефтяным ценам удается сохранять относительно высокие уровни. Сохраняющиеся перебои в поставках из Венесуэлы, Ливии и Канады, “иранский вопрос”, а также опасения, вызванные накануне забастовкой норвежских нефтяников, оказывают поддержку нефтяным ценам. Локально дополнительным фактором поддержки выступают отраслевые данные от Американского института нефти, которые отразили снижение коммерческих запасов нефти на 6.8 mb по итогам отчетной недели. Сегодня в фокусе рынка ежемесячный отчет ОПЕК и данные от Минэнерго США. Доклад ОПЕК позволит оценить вероятность возникновения дефицита предложения на рынке нефти. Краткосрочные ценовые ориентиры по контрактам Brent сохраняются на отметках $77-79/bbl.