Рынок нефти 12 июля

Нефтяные цены демонстрируют умеренный коррекционный рост после того как накануне снижались максимальными темпами за последние 2.5 года. В ходе минувших торгов контракты Brent теряли более 6% стоимости на фоне сообщений о возобновлении нефтедобычи в Ливии и после публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Картель в своем июльском докладе отчитался о существенном повышении добычи Саудовской Аравией по итогам месяца (+0,4 mbd) и фактически указал на отсутствие рисков возникновения дефицита предложения на горизонте 2018-2019гг. Прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2018г. не изменился (+1.65 mbd), при этом в 2019г. спрос на нефть снизится до 1.45 mbd. Также определенное понижательное давление на нефтяные цены оказало заявление государственного секретаря США Помпео, который сообщил, что Штаты рассмотрят запросы отдельных стран о возможности закупать иранскую нефть после вступления в силу санкций. Таким образом, рынок частично дисконтировал риски, связанные с будущими ограничениями поставок энергоресурсов из Ирана. Отчет Минэнерго США, опубликованный также накануне, отразил заметно большее, чем ожидал рынок сокращение запасов нефти. Коммерческие запасы нефти снизились за неделю на 12.6 mb, при том, что отчет Американского института нефти указывал на снижение на 7 mb, а аналитики ожидали снижения на 5 mb. Однако, несмотря на весьма позитивные для рынка отраслевые данные, участники торгов предпочли сфокусироваться на более долгосрочных для рынка факторах. Сегодня внимание рынка будет обращено на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск). В том случае, если в докладе МЭА также будет указано на отсутствие значительных рисков для предложения нефти на рынке, стоимость Brent имеет шансы задержаться на отметках ниже $75/bbl.